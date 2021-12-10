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В России выявили 30 873 случая коронавируса за сутки

Полина Долганова

Общество
В России выявили 30 873 случая коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 30 873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 7,3 процента от общего числа заболевших за день не имели клинических проявлений инфекции.

В России выявили 30 873 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших COVID-19 в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3477 пациентов с коронавирусом.

За день в России также было зафиксировано 1176 летальных исходов.

Российские медики продолжают оказывать пациентам помощь: за 24 часа после прохождения лечения от COVID-19 в РФ полностью выздоровели 35 657 человек, сообщили в оперштабе.

В России выявили 30 873 случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

10 декабря директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что в РФ выявили уже четыре случая заболевания полногеномным штаммом коронавируса «омикрон». До этого сообщалось о двух таких случаях.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

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