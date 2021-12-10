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В России подтвердили четыре случая «омикрон»-штамма коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России подтвердили четыре случая «омикрон»-штамма коронавируса
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России выявили четыре случая заболевания полногеномным штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

— Сегодня уже четыре независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре «Вектор» отсеквенировано, — цитирует специалиста РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре утверждают, что в России к настоящему моменту было выявлено всего двое пациентов с этим вариантом COVID-19.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с высокой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

29 ноября в ВОЗ рассказали, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока. Уточнялось также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

6 декабря стало известно, что первые два случая заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР.

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