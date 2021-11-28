Стала известна группа риска для мутации коронавируса «Омикрон»

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Новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет. Такое мнение выразили медики из ЮАР в воскресенье, 28 ноября.

Местные врачи в настоящий момент обеспокоены ситуацией с новой мутацией COVID-19 среди молодежи. По словам специалистов, среди заболевших 65 процентов не сделали прививку от коронавируса, а большинство остальных вакцинировались только первым компонентом лекарственного препарата.

— Молодые люди в возрасте от 20 до чуть более 30 лет поступают с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии, — отметили специалисты, пишет газета «Известия».

25 ноября в оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга.

Роспотребнадзор и Минтранс в связи с этим организуют экспресс-тестирование на COVID-19 россиян, приезжающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии.