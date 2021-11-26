Россия ограничит въезд из ряда стран на фоне штамма B.1.1.529

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в пятницу, 26 ноября.

— С 00:00 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединенной Республики Танзания, Специального административного района Гонконг и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор и Минтранс в связи с этим организуют экспресс-тестирование на COVID-19 россиян, приезжающих из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Гонконга, Китая, Израиля, Великобритании и Северной Ирландии, отмечает РИА Новости.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созовет чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес». Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ.

1/2 2/2

После этого было решено созвать экстренное совещание. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.