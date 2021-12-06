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Первые два случая заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса выявили в России

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Первые два случая заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса выявили в России
Фото: Pixabay

Первые два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в РФ. Положительные ПЦР-тесты сдали два россиянина, прилетевшие из ЮАР. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в Роспотребнадзоре.

— У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм« омикрон», — передает сообщение РИА Новости.

Всего коронавирус выявлен у десяти прилетевших из африканской страны граждан. Штаммы у остальных уточняются. Для обеспечения защиты граждан Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры.

До этого сообщалось, что первый случай заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксирован в Таиланде. Инфицированным является 35-летний гражданин США, привитый в июне вакциной производства Johnson & Johnson, который 30 ноября прибыл в Таиланд из Испании.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

29 ноября в ВОЗ сообщили, что у людей, которые ранее перенесли коронавирус, может быть повышен риск заражения новым штаммом «омикрон».

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