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ВОЗ заявила, что у переболевших COVID-19 повышается риск заразиться штаммом «омикрон»

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ заявила, что у переболевших COVID-19 повышается риск заразиться штаммом «омикрон»
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что у людей, которые ранее перенесли коронавирус, может быть повышен риск заражения новым штаммом «омикрон».

В организации уточнили, что более подробная информация об этом появится в ближайшее время.

В ВОЗ также подтвердили, что ПЦР-тесты, которые используются в мире в настоящее время, способны выявлять новый вариант COVID-19, пишет РИА Новости.

Накануне в организации заявили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными.

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Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

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