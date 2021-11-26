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ВОЗ придумала название для нового штамма коронавируса B.1.1.529

Иван Юминов

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Ситуация с коронавирусом
В мире
ВОЗ придумала название для нового штамма коронавируса B.1.1.529
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

ВОЗ назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой «омикрон». Об этом сообщает Reuters в пятницу, 26 ноября.

— Агентство ООН заявило в пятницу, что его советники рекомендовали обозначить вариант как вызывающий озабоченность, самый серьезный уровень, и ему было присвоено греческое название «омикрон», — говорится в сообщении.

Греческое название дается варианту COVID-19, если он более заразен или вакцины менее эффективны против него, отмечает Reuters.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече планировалось говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2.

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.

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