ВОЗ подтвердила эффективность вакцин против штамма «омикрон»

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Пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 28 ноября.

— Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта». В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом «омикрон» или другими факторами, — цитирует сообщение ВОЗ РИА Новости.

В организации отметили, что нет данных о том, приводит ли новая мутация к более тяжелому течению заболевания.

Там предположили, что рост числа госпитализаций в ЮАР может быть связан с увеличением общего числа заболевших, а не с заражением именно штаммом «омикрон».

Также нет информации об отличительных симптомах штамма «омикрон».

— Для того чтобы понять степень тяжести варианта «омикрон», потребуется от нескольких дней до нескольких недель, — отмечается в документе.

В ВОЗ заявили, что ведется работа с экспертами, чтобы определить вероятное влияние нового варианта коронавируса на эффективность имеющихся вакцин и санитарных мер.

— Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти, — подчеркивается в документе.

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26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.