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Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Таиланде

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в Таиланде
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Первый случай заражения новым «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксирован в Таиланде. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил директор департамента контроля заболеваний министерства здравоохранения королевства Опас Канкавинпхон.

— Инфицированным является 35-летний гражданин США, привитый в июне вакциной производства Johnson & Johnson, который 30 ноября прибыл в Таиланд из Испании, — передает его слова ТАСС.

Перед вылетом из Испании у мужчины был взят отрицательный ПЦР-тест. Прежде чем прибыть в Таиланд, он на девять часов остановился в Дубае. По прибытии в королевство у иностранца взяли еще один тест, который оказался положительным. С мужчиной в стране контактировали 17 человек в гостинице и двое в аэропорту.

— Вероятность того, что инфекция относится к омикрон-штамму, составляет 99,92 процента, — резюмировал Канкавинпхон.

До этого сообщалось, что третий случай заражения «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали в Японии. Уточняется, что заболевший гражданин прилетел из Италии в аэропорт Ханеда в Токио. Остальные подробности случившегося пока неизвестны. Два других случая обнаружили в стране на прошлой неделе. Новой мутацией COVID-19 заразились дипломат из Намибии и прилетевший из Перу мужчина.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

29 ноября в ВОЗ сообщили, что у людей, которые ранее перенесли коронавирус, может быть повышен риск заражения новым штаммом «омикрон».

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