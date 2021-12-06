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Третий случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в Японии

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Третий случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» обнаружили в Японии
Фото: flickr.com / James Song

Третий случай заражения «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции зарегистрировали в Японии. Об этом сообщило агентство Киодо в понедельник, 6 декабря.

Уточняется, что заболевший гражданин прилетел из Италии в аэропорт Ханеда в Токио. Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

Два других случая обнаружили в Японии на прошлой неделе. Новой мутацией COVID-19 заразились дипломат из Намибии и прилетевших из Перу мужчина, пишет РИА Новости.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали«омикрон».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

29 ноября в ВОЗ сообщили, что у людей, которые ранее перенесли коронавирус, может быть повышен риск заражения новым штаммом «омикрон».

В тот же день премьер-министр Фумио Кисида Японии заявил, что страна снова вводит строгий карантин для своих и иностранных граждан с долгосрочными визами и видом на жительство, которые будут приезжать из девяти стран Южной Африки и 14 других государств. Это решение было связано с распространением нового агрессивного штамма коронавируса.

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