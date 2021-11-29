Япония закроет въезд для иностранцев из-за распространения «омикрон»-штамма

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Введенные 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов в Японию отменяются с 30 ноября из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

— Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября, — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Кисида также сообщил, что Япония снова вводит строгий карантин для своих и иностранных граждан с долгосрочными визами и видом на жительство, которые будут приезжать из девяти стран Южной Африки и 14 других государств.

До этого, 8 ноября, в Японию разрешили приезжать иностранным бизнесменам, студентам и специалистам, которые привиты вакцинами, одобренными в стране.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон».

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

29 ноября в ВОЗ сообщили, что у людей, которые ранее перенесли коронавирус, может быть повышен риск заражения новым штаммом «омикрон».