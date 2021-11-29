В ВОЗ предупредили о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма

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Во Всемирной организации здравоохранения в понедельник, 29 ноября, сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока.

Уточняется также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

В связи с этим организация призывает страны обеспечить качественную и быструю вакцинацию населения.

При этом в ВОЗ подытожили, что вакцинированные граждане также могут быть инфицированы новым штаммом, однако в небольшой пропорции, передает агентство Reuters.

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Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.

Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными.