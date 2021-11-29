В ВОЗ предупредили о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения в понедельник, 29 ноября, сообщили, что вероятность глобального распространения нового штамма коронавируса «омикрон» очень высока.
Уточняется также, что новый вариант COVID-19 может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.
В связи с этим организация призывает страны обеспечить качественную и быструю вакцинацию населения.
При этом в ВОЗ подытожили, что вакцинированные граждане также могут быть инфицированы новым штаммом, однако в небольшой пропорции, передает агентство Reuters.
Накануне во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельта», существующие вакцины остаются эффективными.
Ученые из Великобритании 25 ноября предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикрон». Медики из ЮАР сообщили, что новый агрессивный штамм коронавирусной инфекции с быстрой скоростью распространяется среди лиц от 20 до 30 лет.
26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса. В организации отметили, что пока нет оснований заявлять, что новая мутация коронавируса «омикрон» опаснее штамма «дельты», существующие вакцины остаются эффективными.