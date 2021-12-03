Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7 процента

Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет в настоящее время 53,7 процента. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

— По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7 процента, — цитируют вице-премьера на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 19 ноября коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ составлял 50,2 процента. При этом на тот момент в стране также были регионы-лидеры, где этот показатель составлял более 60 процентов: Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург и другие.

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За последние 24 часа в России выявили 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3304 случая заболевания. За сутки в РФ от коронавируса скончались 1217 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 36 514 пациентов.