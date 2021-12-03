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В России выявили 32 930 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 32 930 случаев коронавируса за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 32 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом 7,8 процента заболевших не имели клинических проявлений COVID-19.

В России выявили 32 930 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3304 случая заболевания.

За сутки в РФ от коронавируса скончались 1217 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 36 514 пациентов, подытожили в оперштабе.

В России выявили 32 930 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, COVID-19 приобретает сезонность. По ее словам, всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» к настоящему моменту не был выявлен в России. Однако его приход неизбежен.

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