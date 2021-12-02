Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В российских регионах стабилизируется ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщила главный санитарный врач страны Анна Попова.

— На сегодняшний день ситуация в Российской Федерации стабилизируется — это совершенно очевидно, — рассказала она.

Врач отметила, что COVID-19 приобретает сезонность. По ее словам, всплеск заболевания с середины сентября был прогнозируемым.

— Мы уже понимаем в определенной степени, так скажем, манеры нового нашего «гостя» планетарного масштаба, нового коронавируса. Он, как и предполагалось, обретает свою сезонность, и приходит к нам, как и другие сезонные вирусы... во второй половине сентября, — приводит слова Поповой РИА Новости.

Помимо этого, главный санитарный срач РФ добавила, в стране к настоящему времени уже значительное количество граждан вакцинировались от инфекции.

Врач уточнила, что в этом году заметно снизился удельный вес ковидных пневмоний. По ее словам, минувшей осенью пневмонию диагностировали у каждого восьмого-девятого пациента с коронавирусом, тогда как в прошлом году она встречалась у каждого пятого-шестого заболевшего.

До этого руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» к настоящему моменту не был выявлен в России. Однако его приход неизбежен.