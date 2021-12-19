Сергей Собянин рассказал об ограничениях перед Новым годом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителям столицы следует придерживаться существующих ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости принятия новых мер о них будет объявлено заранее. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

— Жить — так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим, — сказал столичный мэр в фильме Наили Аскер-заде, отвечая на вопрос, каких ограничений следует ждать жителям Москвы перед новогодними праздниками, если, к примеру, в Санкт-Петербурге будет закрыто метро.

Сергей Собянин отметил, что в столице жесткие мер вводятся лишь при плохо контролируемом или неконтролируемом росте заболеваемости.

1/2 2/2

До этого стало известно, что за последние сутки в Москве зарегистрировали 3013 новых случаев COVID-19. Вылечился от инфекции еще 2661 человек. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 834 232 пациента.

Во время коронавирусной пандемии столице удалось не остановить ни один крупный проект в социальной сфере. Напротив, темпы цифровизации в данной сфере ускорились во время карантина. Большую роль в этом сыграли цифровые технологии. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 декабря. Она отметила, что город адаптировался под новые условия и не оставил жителей один на один с бедой.