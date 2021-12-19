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Столичные врачи за сутки вылечили 2661 пациента от коронавируса

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 2661 пациента от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 2661 человека от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в воскресенье, 19 декабря.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 834 232 пациента.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 3013 новых случаев заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 717, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 531.

Столичные врачи за сутки вылечили 2661 пациента от коронавируса Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

Еще 81 пациент за сутки скончался, говорится в сообщении.

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Во время коронавирусной пандемии столице удалось не остановить ни один крупный проект в социальной сфере. Напротив, темпы цифровизации в данной сфере ускорились во время карантина. Большую роль в этом сыграли цифровые технологии. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 17 декабря. Она отметила, что город адаптировался под новые условия и не оставил жителей один на один с бедой.

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