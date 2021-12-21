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Сергей Собянин заявил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин заявил о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 12 процентов за последнюю неделю. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города, принявший участие в президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом, назвал ситуацию с заболеванием в Москве спокойной. По его словам, в столице каждую неделю фиксируется снижение числа выявленных случаев инфекции.

— От предыдущего пика объем заболеваемости уменьшился на две трети, количество госпитализаций уменьшилось вполовину. За последнюю неделю уровень заболеваемости еще снизился на 12 процентов, что говорит о благополучном фоне протекания эпидемии, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы добавил, что освободившийся коечный фонд в Москве остается в резерве.

Ранее глава города заявил, что около 80 процентов пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения столицы с коронавирусной инфекцией, занимались самолечением. По его словам, для предотвращения такой ситуации необходимо быстро и эффективно выявлять новых заболевших.

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