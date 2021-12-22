В России выявили 25 264 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 264 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом у 6,8 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За сутки в городе выявили 2166 новых случаев COVID-19.

За последний день в РФ также зафиксировали 1020 летальных исходов. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за день полностью вылечились 42 322 человека, подытожили в оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 17 декабря вакцинация от коронавируса первым компонентом в стране проведена 76,5 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Эпидемическая обстановка, по ее словам, улучшилась в Белгородской и Калининградской областях, а также в Карачаево-Черкесии. При этом ситуация ухудшилась в Ивановской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также на Алтае и в Дагестане.