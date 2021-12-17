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Первым компонентом вакцин от COVID-19 привились 76,5 миллиона россиян

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Первым компонентом вакцин от COVID-19 привились 76,5 миллиона россиян
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вакцинация от коронавируса первым компонентом в стране проведена 76,5 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 17 декабря.

— По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла — 70 831 362 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2 процента, — рассказала представитель правительства.

Эпидемиологическая обстановка, по ее словам, улучшилась в Белгородской и Калининградской областях, а также в Карачаево-Черкесии. При этом ситуация ухудшилась в Ивановской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также на Алтае и в Дагестане.

Лидером по коллективному иммунитету, по данным вице-премьера, среди субъектов остается Севастополь — 88,7 процента. Уровень выше 75 процентов демонстрируют Чукотка, Карелия, Санкт-Петербург и Подмосковье, приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

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