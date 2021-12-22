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Мэр Москвы заявил, что экономика столицы полностью компенсировала ущерб от пандемии

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Мэр Москвы заявил, что экономика столицы полностью компенсировала ущерб от пандемии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичная экономика в текущем году полностью компенсировала ущерб от пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил в среду, 22 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что денежные потери в 2020 году составили порядка 800 миллиардов рублей.

— Но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб, — заявил он.

Сергей Собянин отметил, что столичные власти ожидают прирост бюджета более чем на 20 процентов в 2021 году по сравнению с показателями прошлого года.

Также он подчеркнул, что COVID-19 стал серьезным испытанием для жителей столицы и бизнесменов. Однако власти не допустят победы инфекции.

— Два года назад Москва, как и весь мир, вступила в борьбу с пандемией. Ковид стал тяжелым испытанием для простых москвичей и для бизнеса, но вирус победить нас не смог и не сможет, — заявил мэр Москвы.

По его словам, столица показывает один из лучших результатов в мире в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского правительства. Традиционно отчет главы города проходит в конце декабря. В этом году формат мероприятия определили как очный.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

Накануне мэр Москвы сообщил, что большинство экономических показателей Москвы улучшились за 2021 год по сравнению с уровнем прошлого года.

Мэр Москвы заявил, что экономика столицы полностью компенсировала ущерб от пандемии
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