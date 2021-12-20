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Сергей Собянин заявил о росте экономических показателей Москвы за 2021 год

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Сергей Собянин заявил о росте экономических показателей Москвы за 2021 год
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Большинство экономических показателей Москвы улучшились за 2021 год по сравнению с уровнем прошлого года. Такое мнение выразил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник, 20 декабря.

Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции пришлась на 2020 год, из-за чего для экономики города этот период оказался трудным. Тогда наблюдалось падение доходов московского бюджета и многих отраслей.

— 21-й год уже разительно отличается от 20-го. По большинству показателей экономика улучшила свои показатели, — заявил Сергей Собянин.

Мэр столицы добавил, что город показал хорошие результаты по объему инвестиций, строительству, промышленности и даже торговле. Так, 2021 год опередил не только прошлогодний период, но и допандемийный 2019 год.

— Город продолжает развиваться. Причем развиваться активно, и это видно не только по статистике, это видно и по тому, как ведутся городские проекты: это и строительство жилья, это реновация, это строительство метрополитена, транспортных систем, объектов здравоохранения и так далее, и так далее, — заключил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Сергей Собянин рассказал, что Москва направила на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции около 800 миллиардов рублей. За счет указанных денежных средств городские власти оказали поддержку предпринимательству, выплатили компенсации горожанам, ввели дополнительные льготные меры, а также создали резервные больницы по коронавирусу и осуществили выплаты медикам, добавил мэр города.

Сергей Собянин заявил о росте экономических показателей Москвы за 2021 год
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