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Сергей Собянин сообщил о расширении программы лекарственной поддержки онкобольных

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин сообщил о расширении программы лекарственной поддержки онкобольных
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Программу лекарственного обеспечения онкологических пациентов расширят в следующем году в столице. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 декабря.

Глава города подчеркнул, что в рамках реализации программы Городская клиническая больница имени Боткина станет первым масштабным проектом.

— Современную таргетную, иммунную и гормональную терапию будут получать пациенты, страдающие десятью различными видами рака. В совокупности на эти диагнозы приходится 90 процентов пациентов, — цитирует мэра агентство городских новостей «Москва».

В настоящий момент мэр Москвы выступает перед депутатами Московской городской думы с ежегодным отчетом об итогах деятельности городского правительства. Традиционно отчет главы города происходит в конце декабря. В этом году формат мероприятия определи как очный.

В своем выступлении Сергей Собянин расскажет о результатах работы за 2021 год и планах на 2022 год. Он затронет темы развития транспортной системы города, программы реновации и создания комфортной городской среды, а также вопросы пандемии.

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект об изменениях порядка оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях. Соответствующий документ опубликовали 20 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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