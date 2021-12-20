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Минздрав подготовил изменения в порядок оказания медпомощи взрослым онкобольным

Евгений Белоусов

Общество
Минздрав подготовил изменения в порядок оказания медпомощи взрослым онкобольным
Фото: osminzdrav.ru / Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект об изменениях порядка оказания медицинской помощи взрослым при онкологических заболеваниях. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, например, уточняются положения об установлении диагноза и проведении консультаций в национальных медицинских исследовательских центрах. Теперь устанавливать диагноз онкологии смогут не только врачи-онкологи, но и другие врачи-специалисты на основе комплексного обследования пациента.

В документе также отмечается, что врачи-онкологи смогут отправлять биологический или биопсийный материал больного не только в патолого-анатомическое бюро, но и в клинико-диагностические лаборатории.

Кроме того, телемедицинские консультации больных с национальными медицинскими исследовательскими центрам не будут носить обязательный характер, а только рекомендательный, говорится в документе.

Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в апреле. Обновление направлено на усовершенствование работы онкологической службы и приведение процесса оказания помощи к современным стандартам.

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