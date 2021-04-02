Минздрав утвердил новый порядок оказания помощи онкобольным

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Минздрав РФ утвердил новый порядок оказания помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что обновление направлено на усовершенствование работы онкологической службы и на приведение процесса оказания помощи к современным стандартам.

В министерстве добавили, что обновление предполагает преемственность оказания медпомощи на всех этапах.

— Важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания, — говорится в заявлении.

Отмечается, что субъектам РФ нужно разработать и утвердить план территориального закрепления медицинских организаций. Кроме того, новый порядок обязывает определить перечень заболеваний, при которых необходимо проведение телемедицинских консультаций.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн пояснил, что теперь пациент в максимально короткие сроки может получить медицинскую помощь вне зависимости от места проживания. Теперь срок получения медпомощи будет строго регламентирован.

— Введены и единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре, — уточнил Каприн.

Специалист заключил, что теперь любое учреждение, независимо от формы собственности, которое оказывает помощь при борьбе с онкологией, может на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи пациенту. Порядок не устанавливает никаких запретов и не вводит ограничения на выбор медицинской организации и лечащего врача.

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