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Врачи НИИ имени Склифосовского проведут серию вебинаров ко Дню здоровья
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Врачи НИИ имени Склифосовского проведут серию вебинаров ко Дню здоровья

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, Большая Сухаревская площадь, 3с1 Карта всех событий

С 5 по 9 апреля 2021 года специалисты НИИ имени Склифосовского проведут серию вебинаров, которые будут посвящены Всемирному дню здоровья. Об этом сообщили на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что 5 апреля в 15:00 пройдет вебинар «Главные вопросы о госпитализации в НИИ Склифосовского». Москвичам расскажут о том, как попасть на лечение и записаться на консультацию в НИИ Склифосовского. Кроме того, им сообщат, как жители регионов и иностранцы могут получить медицинскую помощь.

Вебинар «Все о ВПЧ и плановом контроле женского здоровья» состоится 6 апреля в 12:00, а 7 апреля пройдет серия онлайн-мероприятий. В 08:00 начнется «Утренняя зарядка с заведующим отделением медицинской реабилитации», а в 12:00 — «Разминка для офисных работников».

В ходе вебинара «Лайфхаки при постоянной головной боли» горожанам покажут серию упражнений и лайфхаков, которые помогут справиться с головной болью. Мероприятие состоится 8 апреля в 15:00.

Напомним, Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля. Все вебинары и прямые эфиры пройдут на официальных онлайн-площадках НИИ Склифосовского.

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