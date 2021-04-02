Служба социальной защиты взяла на контроль дело об истязании ребенка в ТиНАО

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Службы социальной защиты позаботятся о девочке, которая подверглась насилию со стороны опекуна в ТиНАО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты в пятницу, 2 апреля.

На данный момент девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ведомстве также отметили, что опека над девочкой оформлена не в России. При этом во время предыдущих проверок семьи девочки никаких нарушений выявлено не было.

Уточняется, что сотрудники соцзащиты примут решение о дальнейшем месте жительства девочки после того, как ее выпишут из больницы.

Ранее «ВМ» писала, что 30 марта в школе, расположенной в поселении Щаповское, у девочки обнаружили гематомы головы и тела. Ребенка доставили в больницу. Девочка рассказала, что гематомы ей нанес опекун. Кроме того, школьница заявила о применении к ней недопустимых методов воспитания и жестокого обращения.

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