Заказавший убийство своего пасынка мужчина задержан в Подмосковье

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Силовики задержали в Подмосковье мужчину, который собирался организовать убийство своего пасынка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 2 апреля.

По ее словам, 63-летнийжитель Ногинска находился в плохих отношениях со своим пасынком. Тогда он решил его убить, но сам браться за подобное дело не хотел. Мужчина обратился к своему знакомому, который был должен первому 700 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал своему бывшему соседу списать долг, если тот убьет его пасынка. Знакомый согласился, но позже о готовящемся убийстве стало известно правоохранителям.

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В итоге несостоявшийся исполнитель убийства согласился работать в связке с силовиками, чтобы доказать причастность своего знакомого к преступлению. В ходе инсценировки убийства — отправления фотографии и документов якобы погибшего пасынка заказчику —– преступный умысел был выявлен, злоумышленника взяли с поличным.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на приготовление заказного убийства».

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