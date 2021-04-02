Четверо неизвестных затолкали мужчину в машину и ограбили на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, проспект Мира, 186Ас1 Карта всех событий

Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые ограбили мужчину на северо-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД в пятницу, 2 апреля.

По словам пострадавшего, 1 апреля он шел вдоль проспекта Мира, когда рядом с домом № 186 к нему подошли незнакомые люди. Угрожая ему ножом, они заставили прохожего сесть в машину. Уже в салоне автомобиля злоумышленники избили его и отняли все имеющиеся наличные средства, а также через онлайн-приложение в его телефоне перевели на неизвестный счет семь тысяч рублей. После этого правонарушители высадили мужчину на Малахитовой улице и скрылись.

По данному факту проводится проверка.

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