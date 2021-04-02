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Мужчина провел вечер с незнакомками в Москве и лишился 12 тысяч евро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мужчина провел вечер с незнакомками в Москве и лишился 12 тысяч евро

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Краснопресненская набережнаяКарта всех событий

Полиция выясняет обстоятельства пропажи крупной суммы денег у мужчины в одном из столичных отелей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба столичного МВД в пятницу, 2 апреля.

Согласно имеющемся данным, 32-летний гражданин России, в настоящее время проживающий в Германии, вернулся на свою родину, чтобы отдохнуть и провести время с пользой. Для того, чтобы скрасить свой досуг вечером 31 марта мужчина пошел в ресторан отеля на Краснопресненской набережной. Там к нему за столик подсели незнакомые девушки. Мужчина не стал противиться их компании, застолье продолжалось до 5 утра следующего дня. Однако, вернувшись в своей номер, он обнаружил пропажу 12 тысяч евро, которые лежали в кармане его брюк.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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