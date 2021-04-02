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Автомобиль, участвовавший в крупном ДТП в центре Москвы, не принадлежит блогеру Билу
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автомобиль, участвовавший в крупном ДТП в центре Москвы, не принадлежит блогеру Билу

Илья Ашуров

Происшествия

Автомобиль Audi, который стал виновником ДТП с участием пяти машин на Смоленской площади, не находится в собственности блогера Эдварда Била. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль принадлежит другому блогеру, другу Эдварда Била. Кроме того, источник рассказал, что всего за Билом числится около 10 нарушений ПДД, в том числе касаемо правил ОСАГО, непристегнутого ремня безопасности, а также управления автомобилем с нечитаемыми госзнаками. За последнее нарушение блогер был лишен прав на два месяца, приводит слова источника ТАСС.

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

В результате происшествия пострадала женщина, ее зажало в машине. Пострадавшую госпитализировали с несколькими переломами. По информации столичного департамента транспорта, женщина находится в реанимации.

В настоящее время блогер Эдвард Бил задержан. Ему грозит до двух лет лишения свободы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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