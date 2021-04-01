Блогера Эдварда Била задержали после ДТП на Смоленской площади

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Россия, Москва, Смоленская площадь Карта всех событий

Блогера Эдварда Била задержали после аварии на Смоленской площади в Москве. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

По факту ДТП также возбудили уголовное дело. Отмечается, что задержание Била продлится до избрания меры пресечения, сообщается на сайте столичного МВД России.

Момент аварии на Смоленской с авторегистратора / Видео: Telegram-канал «Mash»

Инцидент произошел на Новинском бульваре в районе дома 1/2. Столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров. Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу.

Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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