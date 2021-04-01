Уголовное дело возбудили после ДТП на Садовом кольце

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Россия, Москва, Новинский бульвар, 1/2 Карта всех событий

Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» возбуждено после ДТП на Садовом кольце. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте МВД России по Москве.

Отмечается, что виновник аварии задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании блогеру Эдварду Билу меры пресечения. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта по внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли, оно было затруднено на протяжении семи километров.

Момент аварии на Смоленской с авторегистратора / Видео: Telegram-канал Mash

Иномарка вылетела на встречную полосу. Виновником происшествия называют водителя автомобиля «Ауди», который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Ранее сам блогер заявлял, что за рулем автомобиля был его друг, о местоположении которого он не знает. Позже было установлено, что за рулем находился сам блогер.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина. Она была зажата в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами.

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