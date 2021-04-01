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Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве
Фото: АГН Москва

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Смоленская площадь, 13/21 Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в четверг, 1 апреля.

По словам источника, инцидент произошел в районе дома 13/21 на Смоленской площади. В результате ДТП есть один зажатый. О его состоянии пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что четырнадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легковушек в Туле.

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