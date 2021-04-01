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Четырнадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легковушек в Туле
Фото: АГН Москва

Четырнадцать человек пострадали при столкновении автобуса и легковушек в Туле

Анастасия Волоснова

Происшествия

Четырнадцать человек пострадали в результате аварии с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Туле. Об этом рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, в районе дома 47 на Путейской улице. На дороге столкнулись два легковых автомобиля и автобус. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 14 человек.

При этом, по словам представителя областной прокуратуры, в аварии пострадали девять человек, в том числе беременная женщина. Водителя автобуса госпитализировали с инсультом.

Представитель УМВД уточнил, что попавший в ДТП автобус не был рейсовым и городским, пишет РИА Новости.

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