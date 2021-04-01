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Уборщицу подозревают в краже миллиона рублей из квартиры в центре Москвы
Фото: Pixabay/Fleimax

Уборщицу подозревают в краже миллиона рублей из квартиры в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица, 5 Карта всех событий

Уборщицу подозревают в краже одного миллиона рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице в четверг, 1 апреля.

Инцидент произошел по адресу Садовая-Самотечная, дом 5. Во вторник, 30 марта, хозяйка квартиры обнаружила пропажу денег из картонной коробки, которую она хранила в диване. По словам женщины, 26 марта она приглашала в квартиру уборщицу, которую теперь подозревает в краже денег. Уточняется, что в это время дома были дети и мать женщины.

Материальный ущерб составил один миллион рублей и 200 долларов. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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