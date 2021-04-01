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«Начали душить»: неизвестные напали на консьержку в доме на юго-востоке Москвы
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

«Начали душить»: неизвестные напали на консьержку в доме на юго-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Верхние Поля, 33к1 Карта всех событий

Двое неизвестных обокрали консьержку 1992 года рождения на юго-востоке Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером в среду, 31 марта, по адресу улица Верхние Поля, дом 33. Двое неизвестных ворвались в помещение консьержа и начали душить женщину. Мужчины открыто похитили у консьержки 3,5 тысячи рублей, личные вещи и документы, после чего скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

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