СК Москвы завершил расследование дела об убийстве Шабтая фон Калмановича

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Новодевичий проезд Карта всех событий

В столице завершили расследование в отношении троих фигурантов дел об убийстве Шабтая Фон Калмановича и о покушении на убийство его водителя. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве в четверг, 1 апреля.

Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыр Тумгоев в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям «Убийство организованной группой по найму», «Покушение на убийство организованной группой по найму», «Незаконный оборот оружия», «Разбой».

Тело Шабтая Фон Калмановича нашли 2 ноября 2009 года с множественными огнестрельными ранениями в иномарке на проезжей части Новодевичьего проезда. В той же машине находился раненый водитель убитого.

Следователи установили, что Костоев, проезжая мимо автомобиля Калмановича вместе с подельниками, открыл огонь по мужчине. Подозреваемые в преступлении были задержаны. Следователи допросили 30 разных свидетелей по делу.

В итоге правоохранители собрали доказательную базу и передали дело в суд, добавили в ведомстве.

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