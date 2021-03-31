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Трое мужчин, обвиняемых в краже денег у пенсионеров, предстанут перед судом
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Трое мужчин, обвиняемых в краже денег у пенсионеров, предстанут перед судом

Никита Абрамов

Происшествия

Перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в хищении денег у пенсионеров под видом продажи лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Об этом в среду, 31 марта, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранителями установлено, что двое жителей Московской области в возрасте 38 и 39 лет, а также 40-летний житель Набережных Челнов обзванивали пенсионеров, убеждая тех во время телефонного разговора, что они больны онкологией. После чего предлагали приобрести лекарства и медицинское оборудование. Для этого мошенники просили перевести деньги на карту. После перевода они исчезали.

С января 2019 года по июль 2020 года они похитили 3,3 миллиона рублей у 14 граждан.

Мужчинам грозит до десяти лет тюремного заключения, говорится на сайте прокуратуры.

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