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Подозреваемых в убийстве подростка задержали в Солнечногорске
Фото: moscow-live

Подозреваемых в убийстве подростка задержали в Солнечногорске

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Солнечногорск Карта всех событий

В Солнечногорске задержаны двое мужчин, которые подозреваются в убийстве 16-летнего подростка. Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

В ночь с 29 на 30 марта подозреваемые пили алкоголь в компании потерпевшего и их знакомой. Затем мужчины и подросток покинули квартиру. На улице между ними произошла ссора. В результате мужчины нанесли подростку несколько ножевых ранений и скрылись. Молодой человек умер на месте происшествия.

В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение. Следователь будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемых под стражу.

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