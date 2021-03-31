Молодой человек потратил почти миллион рублей на корпоративное такси в собственных целях

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Правоохранители задержали подозреваемого в причинении имущественного ущерба путем обмана. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратился представитель медицинской организации. Он попросил принять меры в отношении бывшего сотрудника, который на протяжении нескольких недель пользовался корпоративным такси в своих личных целях. За это время 22-летний парень совершил свыше 1000 поездок. В результате чего сумма ущерба организации составила около 970 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

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