Мосгорсуд приговорил мужчину за убийство и разбой к 15,6 года колонии
Мосгорсуд вынес приговор 41-летнему гражданину иностранного государства Ю. Гуйве. Он признан виновным в убийстве, разбое и незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 31 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что в начале 2017 года один бизнесмен предложил своему знакомому за деньги организовать убийство руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации». Исполнитель договорился с заказчиком совершить убийство за три миллиона рублей. В качестве одного из соучастников был привлечен Гуйва.
27 марта 2017 года у подъезда дома по улице Осенней исполнитель вместе с несколькими людьми напал на предпринимателя. У потерпевшего отобрали портфель с документами и дважды выстрелили ему в грудь. От полученных ранений он скончался.
Гуйва находился в международном розыске и был задержан на территории Польши. После чего злоумышленника экстрадировали в Россию. С учетом всех обвинений суд приговорил его к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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