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Мосгорсуд приговорил мужчину за убийство и разбой к 15,6 года колонии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мосгорсуд приговорил мужчину за убийство и разбой к 15,6 года колонии

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Осенняя улица Карта всех событий

Мосгорсуд вынес приговор 41-летнему гражданину иностранного государства Ю. Гуйве. Он признан виновным в убийстве, разбое и незаконном хранении оружия. Об этом в среду, 31 марта, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что в начале 2017 года один бизнесмен предложил своему знакомому за деньги организовать убийство руководителя Федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации». Исполнитель договорился с заказчиком совершить убийство за три миллиона рублей. В качестве одного из соучастников был привлечен Гуйва.

27 марта 2017 года у подъезда дома по улице Осенней исполнитель вместе с несколькими людьми напал на предпринимателя. У потерпевшего отобрали портфель с документами и дважды выстрелили ему в грудь. От полученных ранений он скончался.

Гуйва находился в международном розыске и был задержан на территории Польши. После чего злоумышленника экстрадировали в Россию. С учетом всех обвинений суд приговорил его к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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