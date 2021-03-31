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Арестована подозреваемая в убийстве супруга по неосторожности в Коломне
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Арестована подозреваемая в убийстве супруга по неосторожности в Коломне

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Коломна, село Чанки Карта всех событий

В Коломне арестована местная жительница, которая подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть ее мужа. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 27 марта 2021 года 53-летняя женщина находилась в частном доме в селе Чанки в Коломне. Во время скандала с супругом из-за личных неприязненных отношений она начала бить мужа ногами по телу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

— На допросе у следователя женщина дала признательные показания. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы, — уточнила Врадий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина заключена под стражу. Расследование продолжается.

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