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Перед судом предстанет мужчина, насмерть сбивший 17-летнюю девушку в Москве
Фото: СК РФ

Перед судом предстанет мужчина, насмерть сбивший 17-летнюю девушку в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Семеновская набережнаяКарта всех событий

Прокуратурой Центрального административного округа в отношении 32-летнего жителя Подмосковья утверждено обвинительное заключение. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ведомства.

Он обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным ведомства, 11 декабря 2020 года 32-летний мужчина ехал на грузовой машине в сторону Семеновской набережной. При проезде нерегулируемого пешеходного перехода водитель не уступил дорогу пешеходу. В результате чего он сбил 17-летнюю школьницу. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

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