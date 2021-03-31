СК проводит проверку по факту госпитализации школьницы из-за голодного обморока

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Следком проводит проверку по факту госпитализации девочки, которая потеряла сознание из-за недомогания, вызванного голодом. Об этом в среду, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Иванова отметила, что девочка является ученицей одной из школ на севере столицы. По ее словам, следователи уже связались с врачами больницы, чтобы узнать о состоянии здоровья несовершеннолетней. Также силовики планируют получить разрешение от медиков на беседу с ребенком.

— Проводятся необходимые проверочные мероприятия, следователи совместно с другими компетентными органами проверят условия жизни ребенка в семье, — уточнила Иванова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, ситуация со школьницей находится на контроле уполномоченной по правам ребенка в столице Ольги Ярославской.

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