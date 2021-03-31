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Детский омбудсмен Москвы посетит в больнице потерявшую сознание на уроках девочку
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Детский омбудсмен Москвы посетит в больнице потерявшую сознание на уроках девочку

Виктория Родимкина

Происшествия

Ситуация со школьницей из Москвы, которая упала в голодный обморок во время уроков, находится на контроле уполномоченной по правам ребенка в столице Ольги Ярославской. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена в среду, 31 марта.

В пресс-службе отметили, что Ольга Ярославская навестит ребенка, который находится в больнице.

— Я удивляюсь, что в XXI веке мы имеем дело с голодными детьми. Я не очень понимаю, почему взрослые вокруг не увидели этой ситуации, особенно школа, классный руководитель, — сказала омбудсмен.

Она добавила, что будет разбираться в этом деле.

Ранее сообщалось, что 30 марта 14-летнюю семиклассницу госпитализировали прямо с уроков из школы в Восточном Дегунине. Девочка упала в голодный обморок. Она рассказала, что дома ее плохо кормят. Прокуратура Москвы проверила условия содержания ребенка. Уточнялось, что у девочки нет спального места, дома нет продуктов питания, а условия проживания антисанитарные.

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