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Стала известна возможная судьба найденной в Талдоме истощенной девочки
Фото: pixabay.com/ru

Стала известна возможная судьба найденной в Талдоме истощенной девочки

Виктория Родимкина

Происшествия

Девочку, которую нашли в истощенном состоянии в доме в подмосковном Талдоме, могут доставить в Москву, когда это будет возможно. Об этом рассказала столичный уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская в четверг, 25 марта.

По ее словам, шестилетняя девочка и ее двенадцатилетняя сестра на данный момент в больнице.

— Пока у девочек будут продолжаться различные медицинские процедуры, параллельно идет расследование прокуратуры. Когда это станет возможно, дети будут доставлены в Москву. В зависимости от состояния здоровья — или в медучреждение, или в учреждение соцзащиты, — сказала Ольга Ярославская.

Она уточнила, что сейчас специалисты разыскивают родственников девочек. Если их родные найдутся, будет решаться вопрос об опеке. Это, по словам омбудсмена, является лучшим вариантом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором в антисанитарных условиях находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек. У женщины есть еще одна дочь, ей 12 лет. Оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены главой СК РФ Александром Бастрыкиным на личный контроль.

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