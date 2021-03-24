Детский омбудсмен Москвы выехала в Талдом, где нашли истощенную девочку

Фото: Аккаунт Ольги Ярославской в Facebook

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская выехала в подмосковный Талдом, где в одном из домов нашли истощенную девочку. Об этом в среду, 24 марта, сообщает РИА Новости.

Ярославская заявила, что будет разбираться в этой ситуации.

Ранее сообщалось, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Девочку госпитализировали. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек.

Следственный комитет Российской Федерации по Московской области возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Организована доследственная проверка, в рамках которой специалисты оценят действия матери девочки. Ребенка осмотрят медики, будет запрошена медицинская справка о ее психическом состоянии.

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