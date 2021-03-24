Появилось видео из дома в Подмосковье, где нашли девочку-маугли с 19 кошками

Фото: МВД / Московская область

Появилась шокирующая видеозапись из дома в Московской области, где ранее сотрудники полиции нашли шестилетнюю девочку, которая проживала в антисанитарных условиях. Ролик «Вечерней Москве» предоставила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Подмосковью в среду, 24 марта.

На кадрах из дома можно увидеть, что в комнатах грязно, царит полный беспорядок. На полу и мебели разбросаны пакеты с мусором, корм для животных, с потолка свисают провода. В доме нет никаких условий для проживания ребенка.

По словам женщины, ей приходилось часто отлучаться из дома на долгое время. Девочка в это время находилась под присмотром сожителя ее матери.

Видео: Пресс-служба МВД России по Московской области

Ранее сообщалось, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Девочку госпитализировали. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек.

СК по Московской области возбудил уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Организована доследственная проверка, в рамках которой специалисты оценят действия матери девочки. Ребенка осмотрят медики, будет запрошена медицинская справка о ее психическом состоянии.

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