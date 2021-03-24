Девочка, находящаяся в состоянии истощения, обнаружена в Московской области

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Сотрудники полиции обнаружили ребенка в истощенном состоянии в одном из домов Талдомского городского округа. Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Ребенок был обнаружен правоохранителями в ходе следования за подозрительным мужчиной, который попытался скрыться при виде полицейских в доме на улице Щедрина. В доме была обнаружена девочка без одежды, находящаяся в истощенном состоянии. Примерный возраст ребенка — 3–4 года.

— Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид 3–4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего. Девочка доставлена в медицинское учреждение, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также сообщается, что правоохранительные органы начали проверку на соответствие содержания ребенка нормам законодательства.

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